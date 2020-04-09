Месси вспомнил о переходе Анри в «Барселону»: «Я не смел смотреть ему в глаза в раздевалке»

Тьерри Анри сыграл в «Барсе» три сезона – с 2007-го по 2010-й. Собрал там семь трофеев, а сначала смутил Лионеля Месси.

«Когда он пришел в раздевалку в первый день, я не смел смотреть ему в глаза, – передает слова Лео Daily Mail со ссылкой на L’Equipe. – Я знал, чего он достиг в Англии, у меня сложился образ о нем, а затем мы вдруг оказались в одной команде.

Так я выражал восхищение, мне нравился Анри, его легкость, благодаря которой он мог забивать и убивать интригу в матче. Конечно, он производил впечатление».