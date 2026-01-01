Брендан Роджерс

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На стадионе «Ливерпуля» висит сакральная табличка This Is Anfield: Джеррард считал себя недостойным ее, а Клопп запрещает трогать новичкам
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#Ливерпуль
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Почему «МЮ» стал первым – объясняем в пяти быстрых секретах
#Манчестер Юнайтед
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
Кажется, «Лестер» вернулся! Уже третий в таблице, а Варди – снова лучший бомбардир
#Лестер