Брендан Роджерс

Лента
Материалы
Новости
Футбол
Три поражения подряд в АПЛ – худший результат «Ливерпуля» с 2014 года
#Ливерпуль
Футбол
Брендан Роджерс и его жена переболели коронавирусом
#Брендан Роджерс
Футбол
За пять лет тренер Роджерс проиграл два кубковых матча. Соперник и стадия турнира повторялись
#Брендан Роджерс