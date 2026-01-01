Нэтан Чен

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Фигурное катание
Чен – победитель Олимпиады-2022 в мужском фигурном катании. Два японца вошли в тройку
#Нэтан Чен
Фигурное катание
Чен победил в короткой программе у мужчин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Прогноз на короткую программу у мужчин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников командного чемпионата мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Чен – победитель ЧМ по фигурному катанию. Русские спортсмены заработали три квоты на Олимпиаду
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Ханю лидирует после короткой программы у мужчин на ЧМ по фигурному катанию. 17-летний Кагияма вошел в тройку
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Прогноз на короткую программу у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию, 25 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)