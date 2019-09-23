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БАТЭ
Борисов
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Сайт
www.fcbate.by/en
Страна
Белоруссия
Стадион
Борисов-Арена
Тренер
Кирилл Альшевский
К. Альшевский
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За что капитана укусила собака? Кто выключил гимн на стадионе? Тест на странные истории из белорусского футбола
#Чемпионат Белоруссии
28 марта, 13:46
Футбольный сезон в Белоруссии начинается вовремя и со зрителями на матчах 🤷🏼♀️
#Чемпионат Белоруссии
19 марта, 17:19
В Белоруссии лидер не БАТЭ. Такого не было 13 лет!
#Динамо Брест
23 сентября 2019, 16:00