Новый Орлеан

Лента
Материалы
Новости
Бдумс! Это Зайон сломал кольцо во время матча 💥
#Зайон Уильямсон
30 текстов о главных персонажах НБА – по одному на каждый клуб
1
#НБА
1
Что делать, когда твоя команда на дне? Правильно – купить всем приставки
#Лонзо Болл
Дэвис отдал футболку другу и зашел в раздевалку. Но матч с бывшим клубом все равно провел под свист
#Энтони Дэвис
Зайон-Зайон-Зайон. Все вокруг обсуждают застенчивого крепыша, который захватит баскетбол
#Зайон Уильямсон
Драфт НБА: много обменов пиками, главная звезда рекламирует фильм со Стэтхемом
#драфт НБА
«Лейкерс» все-таки выменяли звездного Дэвиса. За него отдали всю молодежь
#Энтони Дэвис