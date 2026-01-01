Новый Орлеан

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Баскетбол
«Новый Орлеан» забросил победный со своей половины на последней секунде. Это самое дальнее попадание в НБА за 25 лет
#Новый Орлеан
Баскетбол
«Детройт» выиграл право первого выбора на драфте НБА. Второй пик – у «Хьюстона»
#драфт НБА
Баскетбол
«Новый Орлеан» отыграл 24 очка против «Бостона» и совершил крупнейший камбэк в своей истории
#НБА
Футбол
Зайон и Морант повторили рекорд 1972 года
#НБА
Баскетбол
Зайон и Дончич установили личные рекорды по очкам за матч НБА
#НБА
Баскетбол
Зайон набрал 20+ очков в десяти матчах подряд. Это рекорд НБА для 19-летних игроков
#Зайон Уильямсон