Зайон Уильямсон
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#Зайон Уильямсон #НБА #баскетбол #Новый Орлеан

Зайон набрал 20+ очков в десяти матчах подряд. Это рекорд НБА для 19-летних игроков

29 февраля, 10:43

«Пеликанс»

Зайон Уильямсон добыл 24 очка в матче «Пеликанс» против «Кливленда», его команда победила 116:104.

В истории НБА это первый случай, когда 19-летний игрок набирает не менее 20 очков в десяти матчах кряду. Прежний рекорд принадлежал Кармело Энтони (девять игр).

Также он – четвертый новичок с 2000 года, набиравший 20+ в десяти подряд играх наряду с Эмбиидом, Гриффином и Митчеллом.

Команда Зайона сейчас на девятом месте в Западной конференции – в двух победах от «Мемфиса», идущего восьмым.

Чем еще он так крут
Зайон-Зайон-Зайон. Все вокруг обсуждают застенчивого крепыша, который захватит баскетбол
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