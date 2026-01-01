Мемфис

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Твиттер по ошибке банил на 12 часов за слово «Мемфис». Все тут же начали спрашивать, как зовут Депая
#Мемфис Депай
Игрок из НБА неудачно приземлился на ногу и уехал с площадки на инвалидном кресле
#Джа Морант
30 текстов о главных персонажах НБА – по одному на каждый клуб
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#НБА
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Художница объединила диснеевских персонажей и лого НБА. «Бостон» – Микки Маус, а «Милуоки» – Бэмби
#НБА
Абсурд из НБА: игрок весь сезон сидит на трибунах, а партнеры публично выпрашивают его обмен
#Андре Игудала
Получить удаление в НБА можно даже за шлепок соперника по заднице
#Тристан Томпсон
Марк Газоль выпивает залпом бутылку вина, копается в огороде и выигрывает за год НБА + чемпионат мира
#Марк Газоль
Мужик просто вышел за чипсами в коридор – так появилась новая важная звезда
#Джа Морант