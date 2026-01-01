Баффало

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Хоккей
«Баффало» обменял Айкела в «Вегас» на двух игроков и два пика драфтов
#Джек Айкел
Хоккей
«Баффало» станет первым клубом США, сыгравшим в «Классике наследия». Раньше в ней участвовали только команды Канады
#НХЛ
Хоккей
Пауэр – первый номер драфта НХЛ-2021. Свечков выбран под 19-м
#НХЛ
Хоккей
«Баффало» прервало 18-матчевую серию из поражений. Клуб не выигрывал с 24 февраля
#Баффало
Хоккей
15 подряд поражений «Баффало» – антирекорд НХЛ
#Баффало
Хоккей
Малкин набрал два очка и стал первой звездой матча с «Баффало», продлив результативную серию до шести игр
#Евгений Малкин