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15 подряд поражений «Баффало» – антирекорд НХЛ

вчера, 10:21

«Баффало» проиграло «Питтсбургу» 2:5 в матче НХЛ. Это 15-е подряд поражение клуба в сезоне, 13 из которых случились в основное время.

Со времен введения буллитных серий (сезон-2005/06) это антирекорд турнира.

В основное время максимальное количество раз проигрывали «Вашингтон» и «Сан-Хосе» (по 17), а с учетом овертайма – «Питтсбург» (18).

«Баффало» – худшая команда сезона в НХЛ. Она набрала меньше всех очков (16) и идет последней в Восточном дивизионе. Проведя 31 матч, она выиграла всего четыре в основное время. Разница шайб также худшая среди всех команд лиги – минус 45.

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