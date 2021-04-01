«Баффало» прервало 18-матчевую серию из поражений. Клуб не выигрывал с 24 февраля

«Баффало» проводит ужасный сезон:

Последнее (8-е) место в Восточном дивизионе НХЛ.

19 очков в 35 матчах (отставание от 7-й строчки в таблице – 12 баллов).

С конца февраля у клуба лишь две победы.

24 февраля – «Баффало» обыграло «Нью-Джерси» (4:1). Дальше – 18-матчевая серия из поражений, которая закончилась победой над «Филадельфией» (6:1) 1 апреля.