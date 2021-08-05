Россия (волейбол)
Лента
Материалы
Новости
Звезда волейбольной России – белорус: назван в честь Егора Летова и однажды в Нью-Йорке похудел за неделю на 9 кг из-за прогулок
#Олимпиада-2020
Россия снова легендарно прошла Бразилию в волейболе: отыграла аж минус семь в третьем сете и закрыла игру в четвертом
1
#Олимпиада-2020
1
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
Корейцы пожаловались на расизм нашего тренера по волейболу. Но санкции вряд ли возможны
#Россия (волейбол)
Не удивляйтесь, но это текст о том, что волейбол в Калининграде – кайф. Там Россия бьется за Олимпиаду
#Россия (волейбол)
К победе в Лиге наций Россию привел финн. Он помешан на психологии, говорит на русском и не любит шипящие буквы
#Россия (волейбол)