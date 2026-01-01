Маттео Берреттини

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Теннис
Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open. Там он сыграет с Надалем
#Даниил Медведев
Теннис
🎾 Медведев досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP после снятия Берреттини
#Итоговый турнир ATP
Теннис
Определились все участники Итогового турнира ATP. От России там выступят Медведев и Рублев
#Итоговый турнир ATP
Теннис
🎾 Джокович третий год подряд выиграл «Уимблдон»
#Новак Джокович
Теннис
Берреттини стал первым теннисистом из Италии, вышедшим в одиночный финал «Уимблдона»
#Маттео Берреттини