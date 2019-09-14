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Самуэль Жиго
№2
Защитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 окт. 1993 (26) лет
Рост
187
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Разобрались, почему Жиго стал лучшим бомбардиром «Спартака». Просто он хочет забивать, а Кононов поддерживает
#Самуэль Жиго
14 сентября 2019, 18:18
Жиго с микрофоном завел трибуну «Спартака». На русском!
#Спартак
05 марта, 01:45
Не удивляйтесь поражению «Спартака». В матчах с «Уралом» это обычный случай
#Спартак
14 сентября 2019, 19:04
Жиго зажег в двух дерби подряд. Тогда лежа смотрел, как забивают «Спартаку», а сейчас сам забил аж дважды
#Самуэль Жиго
19 августа 2019, 21:43