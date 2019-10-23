Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Пауло Дибала
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Ювентус
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
15 нояб. 1993 (26) лет
Рост
179
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
10 необычных способов провести карантин от спортсменов: делать скворечник, стричь газон с линейкой, покорять тикток
#коронавирус
19 марта, 13:32
Какие симптомы у коронавируса? Рассказывают переболевшие футболисты
#коронавирус
15 апреля, 15:50
Разбираем те 2 минуты, когда «Локо» пропустил дважды
#Пауло Дибала
23 октября 2019, 01:15
Тот самый повар-мем, что солит мясо с локтя – любимчик звезд. Он кормит Месси с ножа, его портрет носит Рианна, у него империя ресторанов
#Нусрет Гекче
23 апреля 2019, 23:10
Роналду нацепил маску Дибалы. Их дружба делает «Ювентус» лучше
#Криштиану Роналду
16 февраля 2019, 15:21