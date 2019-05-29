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Оливье Жиру
№18
Нападающий
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Команда
Челси
Гражданство
Франция
Дата рождения
30 сент. 1986 (33) года
Рост
192
Вес
86
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Челси» и «МЮ» спорят из-за ВАР. За удар в пах не удалили, большой вопрос по голу
#АПЛ
18 февраля, 13:26
Жиру выиграл для «Челси» Лигу Европы. Его успех – диво
#Оливье Жиру
29 мая 2019, 23:51
У «Челси» разные составы под ЛЕ и АПЛ. Феноменальный разброс по фамилиям
#Челси
29 мая 2019, 11:47
Жиру – царь в Лиге Европы и ноль в АПЛ. Как такое возможно?
#Оливье Жиру
15 марта 2019, 00:18