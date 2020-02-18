Оливье Жиру
№9
Нападающий
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Команда
Челси
Возраст
34
Рост
192
Вес
86
Однажды рассказал о детском кошмаре — старшие братья пугали его в детстве Альфом из популярного американского сериала: «Господи, он был такой отвратительный, и я правда его боялся. А они стращали, что он придет ко мне ночью. Это было слишком!»
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Похоже, единственная опасная слабость Франции – это отношения форвардов. Жиру и Бензема делят влияние, а между ними Мбаппе
#Франция
09 июня, 18:00
«Челси» изящно уничтожил «Атлетико»: все голы – искусство пластики, красота на скорости или убийственное касание
#Челси
18 марта, 01:50
💥 Жиру снова сделал магию: забил через себя и прибил «Атлетико»
#Оливье Жиру
24 февраля, 01:10
«Челси» и «МЮ» спорят из-за ВАР. За удар в пах не удалили, большой вопрос по голу
#АПЛ
18 февраля 2020, 13:26
Жиру выиграл для «Челси» Лигу Европы. Его успех – диво
#Оливье Жиру
29 мая 2019, 23:51
У «Челси» разные составы под ЛЕ и АПЛ. Феноменальный разброс по фамилиям
#Челси
29 мая 2019, 11:47
Жиру – царь в Лиге Европы и ноль в АПЛ. Как такое возможно?
#Оливье Жиру
15 марта 2019, 00:18