Оливье Жиру №9 Нападающий Подписаться

Команда Челси

Возраст 34

Рост 192

Вес 86

Однажды рассказал о детском кошмаре — старшие братья пугали его в детстве Альфом из популярного американского сериала: «Господи, он был такой отвратительный, и я правда его боялся. А они стращали, что он придет ко мне ночью. Это было слишком!»