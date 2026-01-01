ОКР

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Олимпиада 2020
ОКР дал имена талисманам России на Олимпиаде. Их зовут Шапко-кот и Мишка-неваляшка
#ОКР
Регби
Женская команда России по регби изолирована в Японии из-за коронавируса у массажиста сборной
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Посол ОКР Евгения Медведева не поедет в Токио из-за ковидных ограничений. Она поддержит команду России дистанционно
#Евгения Медведева
Олимпиада 2020
Олимпийский комитет России подготовил для спортсменов памятку с ответами на вопросы о Крыме, BLM и домогательствах
#ОКР
Олимпиада 2020
В окончательный состав сборной России на Олимпиаду в Токио вошли 335 спортсменов
#ОКР
Олимпиада 2020
В предварительный состав сборной России на Олимпиаду вошли 335 спортсменов. Великая и Михайлов выбраны знаменосцами
#ОКР
Олимпиада 2020
Денис Мацуев адаптирует концерт Чайковского для Олимпиады в Токио и Пекине. Россия выступит с ним вместо гимна
#Денис Мацуев