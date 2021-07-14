Олимпийский комитет России подготовил для спортсменов памятку с ответами на вопросы о Крыме, BLM и домогательствах

Российские олимпийцы перед стартом Олимпиады в Токио получили инструкции с ответами на «провокационные» вопросы. Документ подготовил Олимпийский комитет России (ОКР), об этом «Ведомостям» рассказал один из спортсменов. Разработку документа подтвердили изданию в ОКР.

Как спортсменам рекомендуют вести себя:

Введение . Перед стартом Олимпиады число запросов на интервью и комментарии вырастет. Часть из них может «носить провокационный характер», а задавать их будут «специально обученные люди».

. Перед стартом Олимпиады число запросов на интервью и комментарии вырастет. Часть из них может «носить провокационный характер», а задавать их будут «специально обученные люди». Соцсети . Спортсмены из России уже сталкивались с «буллингом» в сети, но на него не нужно поддаваться. Любая информация – лайк, комментарий, фото – распространяется быстро. Поэтому стоит внимательно следить за своими действиям в сети.

. Спортсмены из России уже сталкивались с «буллингом» в сети, но на него не нужно поддаваться. Любая информация – лайк, комментарий, фото – распространяется быстро. Поэтому стоит внимательно следить за своими действиям в сети. Политика . На такие вопросы рекомендовано отвечать фразой «Без комментариев». Тему Крыма и Донбасса обсуждать не стоит: «Спорт должен оставаться вне политики».

. На такие вопросы рекомендовано отвечать фразой «Без комментариев». Тему Крыма и Донбасса обсуждать не стоит: «Спорт должен оставаться вне политики». Black Lives Matter . Отношение к такому движению – личное дело каждого. «Но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов».

. Отношение к такому движению – личное дело каждого. «Но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов». Допинг . Рекомендовано сказать, что сам спортсмен в допинге не участвовал. А допинговые санкции должны комментировать те, кто их вводил.

. Рекомендовано сказать, что сам спортсмен в допинге не участвовал. А допинговые санкции должны комментировать те, кто их вводил. Домогательства . Проблема существует, но сам спортсмен с ней не сталкивалась (-ся).

. Проблема существует, но сам спортсмен с ней не сталкивалась (-ся). Нейтральный статус. Российские олимпийцы все равно представляют Россию и гордятся этим, но хотели бы услышать гимн страны.

Олимпийцам напомнили, что с 14 июля по 11 августа им запрещено рекламировать бренды, не входящие в число олимпийских спонсоров.

Источник «Ведомостей», близкий к ОКР, назвал такую памятку «новой практикой» для России. На предыдущих Играх подобных инструкций им не рассылали.