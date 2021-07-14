ОКР
ОКР дал имена талисманам России на Олимпиаде. Их зовут Шапко-кот и Мишка-неваляшка
вчера, 16:21
У команды России на Олимпиаде в Токио будет два талисмана – кот и медведь. Студия Артемия Лебедева представила их еще в 2019 году, но до сих пор у них не было имен и характеров.
- Мишка-неваляшка. «Настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить».
- Шапко-кот. «Достаточно серьезный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки все-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть».
Студия Лебедева разрабатывала кота так, чтобы он напоминал одновременно манула, сибирскую рысь и снежного леопарда. А похожего на шапку-ушанку его сделали, чтобы «добавить русскости».
- Из-за допинговых санкций Россия выступит на Олимпиаде без гимна, флага и другой официальной символики.
- Поэтому талисманы официально называются талисманами «Команды России».
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