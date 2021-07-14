ОКР дал имена талисманам России на Олимпиаде. Их зовут Шапко-кот и Мишка-неваляшка

У команды России на Олимпиаде в Токио будет два талисмана – кот и медведь. Студия Артемия Лебедева представила их еще в 2019 году, но до сих пор у них не было имен и характеров.

Мишка-неваляшка . «Настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить».

. «Настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить». Шапко-кот. «Достаточно серьезный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки все-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть».