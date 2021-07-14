ОКР
Поделиться:
Комментарии:
0
#ОКР

ОКР дал имена талисманам России на Олимпиаде. Их зовут Шапко-кот и Мишка-неваляшка

вчера, 16:21

У команды России на Олимпиаде в Токио будет два талисмана – кот и медведь. Студия Артемия Лебедева представила их еще в 2019 году, но до сих пор у них не было имен и характеров.

  • Мишка-неваляшка. «Настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить».
  • Шапко-кот. «Достаточно серьезный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки все-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть».

Студия Лебедева разрабатывала кота так, чтобы он напоминал одновременно манула, сибирскую рысь и снежного леопарда. А похожего на шапку-ушанку его сделали, чтобы «добавить русскости».

  • Из-за допинговых санкций Россия выступит на Олимпиаде без гимна, флага и другой официальной символики.
  • Поэтому талисманы официально называются талисманами «Команды России».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
телеграм-канал ОКР
Еще по теме
Олимпиада-2020. Расписание и календарь всех дней по всем видам спорта
Девизы Олимпиады придумали священники. Один из них – когда на марафоне чуть не умер фаворит
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ОКР