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Лента
Матч-центр
Моя команда
Нижний Новгород
Нижний Новгород
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Сайт
www.fcnn2018.ru/
Страна
Россия
Стадион
Нижний Новгород
Тренер
Роберт Евдокимов
Р. Евдокимов
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Как тренироваться дома. Советуют профессиональные футболисты
#Футбол
13 апреля, 09:10
Стыковые матчи в России – это интересно. Но у клубов из ФНЛ всегда мало шансов
#Уфа
02 июня 2019, 21:37
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22