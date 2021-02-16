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#Лига чемпионов #Футбол #Ливерпуль #РБ Лейпциг

Где смотреть матч «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль»

3 часа назад

Игра «РБ Лейпцига» и «Ливерпуля» стартует 16 февраля в 23:00 по московскому времени. Матч покажет канал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 22:45.

«РБ Лейпциг» и «Ливерпуль» сыграют в Венгрии. Матч перенесен туда из-за ограничения на перелеты между странами. На это повлияла ситуация с коронавирусом.

«РБ Лейпциг» занял второе место на групповом этапе Лиги чемпионов. Клуб набрал 12 очков за шесть матчей. Столько же было у «ПСЖ».

«Ливерпуль» финишировал первым в группе. Он проиграл только «Аталанте» (0:2). Всего у «Ливерпуля» было 13 очков за шесть игр.

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль»

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