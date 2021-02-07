«РБ Лейпциг» и «Ливерпуль» сыграют в Будапеште

Матч «РБ Лейпцига» и «Ливерпуля» перенесен из Германии. У страны закрыто авиасообщение с Великобританией из-за коронавируса.

Официальное место проведения игры – «Пушкаш Арена» в Будапеште. «Лейпциг» и «Ливерпуль» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Этот матч состоится 16 февраля. Ответная игра пройдет в Англии 10 марта. До этого «Лейпциг» и «Ливерпуль» никогда не играли друг с другом.

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