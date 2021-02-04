Германия не разрешила «Лейпцигу» принять «Ливерпуль» в матче ЛЧ. Обсуждается вариант с нейтральным полем

16 февраля должен состояться первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» – «Ливерпуль». Дома «Лейпциг» не сыграет.

Правительство Германии запретило въезд из районов, где зафиксирован мутировавший штамм коронавируса, до 17 февраля.

Исключение только для граждан или жителей страны.

Для спортсменов исключений не будет.

В этом случае матч может пройти на нейтральном поле или в Англии. Если игра не состоится, «Лейпциг» получит техническое поражение 0:3.