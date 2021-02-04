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Германия не разрешила «Лейпцигу» принять «Ливерпуль» в матче ЛЧ. Обсуждается вариант с нейтральным полем
04 февраля, 22:39
16 февраля должен состояться первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» – «Ливерпуль». Дома «Лейпциг» не сыграет.
- Правительство Германии запретило въезд из районов, где зафиксирован мутировавший штамм коронавируса, до 17 февраля.
- Исключение только для граждан или жителей страны.
- Для спортсменов исключений не будет.
В этом случае матч может пройти на нейтральном поле или в Англии. Если игра не состоится, «Лейпциг» получит техническое поражение 0:3.
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