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#Лига чемпионов #Футбол #Ливерпуль #коронавирус #РБ Лейпциг

Германия не разрешила «Лейпцигу» принять «Ливерпуль» в матче ЛЧ. Обсуждается вариант с нейтральным полем

04 февраля, 22:39

16 февраля должен состояться первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» – «Ливерпуль». Дома «Лейпциг» не сыграет.

  • Правительство Германии запретило въезд из районов, где зафиксирован мутировавший штамм коронавируса, до 17 февраля.
  • Исключение только для граждан или жителей страны.
  • Для спортсменов исключений не будет.

В этом случае матч может пройти на нейтральном поле или в Англии. Если игра не состоится, «Лейпциг» получит техническое поражение 0:3.

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