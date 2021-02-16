Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль»

«РБ Лейпциг» и «Ливерпуль» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Время начала: 16 февраля в 23:00 по Москве.

Матч пройдет в Венгрии. Он перенесен туда из-за ограничений по коронавирусу. Перенос коснулся и других еврокубковых матчей.

Где смотреть матч «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль»

Котировки букмекеров:

Победа «РБ Лейпцига» – 3,15

Ничья – 3,65

Победа «Ливерпуля» – 2,33

«РБ Лейпциг» пропустил только один гол за четыре последних матча во всех турнирах. Последнее поражение было в игре с «Майнцем» (2:3) 23 января.

«Ливерпуль» идет на серии из трех поражений подряд. Разница мячей в этих матчах – 2:8. В таблице АПЛ клуб упал на шестое место.

Главный тренер «Лейпцига» Нагельсманн говорил о переменах в целях «Ливерпуля»: «Они бросят все силы на Лигу чемпионов».

Клопп рассказывал, что в игре «Ливерпуля» есть много хорошего. Он назвал причиной поражений индивидуальные ошибки игроков.