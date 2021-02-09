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#Арсенал #Футбол #Лига Европы #Бенфика

Первый матч «Арсенала» и «Бенфики» состоится в Риме. Ответный – в Афинах

вчера, 21:46

«Арсенал» объявил о переносе двух предстоящих матчей в Лиге Европы против «Бенфики»:

  • Португалия запретила въезд лицам, путешествующим из Португалии. Так первый матч, где «Бенфика» хозяйка пройдет на «Стадио Олимпико» в Риме.
  • Ответный должен был пройти в Лондоне. Но Великобритания заблокировала некоторых странам въезд на территорию страны. В число этих стран вошла Португалия.
    Поэтому ответная встреча состоится в Афинах.

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