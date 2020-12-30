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Где смотреть матч Россия – Швеция на МЧМ-2021
час назад
Россия U20 и Швеция U20 сыграют на групповом этапе МЧМ-2021. Для сборной России это будет последняя игра в группе.
Первый канал покажет матч в прямом эфире. Трансляция начнется 31 декабря в 05:25 по московскому времени.
До этого сборная России провела три игры на МЧМ-2021. Единственное поражение случилось в матче с Чехией – 0:2. Швеция выиграла две игры и проведет еще одну позже.
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