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#МЧМ-2021 #Россия U20 #Хоккей #Швеция U20

Где смотреть матч Россия – Швеция на МЧМ-2021

час назад

Россия U20 и Швеция U20 сыграют на групповом этапе МЧМ-2021. Для сборной России это будет последняя игра в группе.

Первый канал покажет матч в прямом эфире. Трансляция начнется 31 декабря в 05:25 по московскому времени.

До этого сборная России провела три игры на МЧМ-2021. Единственное поражение случилось в матче с Чехией – 0:2. Швеция выиграла две игры и проведет еще одну позже.

Россия забросила семь шайб и победила Австрию на МЧМ-2021

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