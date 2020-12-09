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«Аякс» третий сезон подряд вылетает из ЛЧ после поражения дома в один мяч в решающей игре

09 декабря, 22:59

«Аякс» проиграл 0:1 «Аталанте» в последнем туре Лиги чемпионов и вылетел из турнира.

❌ Он финишировал на третьем месте в группе. Другими соперниками были «Ливерпуль» и «Мидтьюлланд».

❌ В прошлом сезоне «Аякс» также стал третьим, пропустив вперед «Челси» и «Валенсию» (еще один соперник – «Лилль»). Причем и тогда «Аякс» проиграл решающий матч дома 0:1 (испанцам).

❌ В позапрошлом розыгрыше ЛЧ «Аякс» прошел «Реал» и «Ювентус» в плей-офф ЛЧ, но уступил «Тоттенхэму», также проиграв дома с разницей в один мяч (2:3 после победы в гостях 1:0).

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