Харри Кейн
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Кейн – лучший бомбардир в дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма»
06 декабря, 20:47
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил и отдал голевую передачу в матче с «Арсеналом».
🌪️ Теперь Кейн – лучший бомбардир в истории дерби Северного Лондона. Он забил «Арсеналу» 11 голов.
🌪️ Кейн отдал 10-ю результативную передачу за 11 матчей АПЛ. Ни один игрок не набирал столько ассистов за меньшее количество матчей с начала сезона, кроме Месута Озила в сезоне-2015/16.
🌪️ Кейн в этом сезоне АПЛ: 11 матчей, 8 голов, 10 ассистов.
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