Кейн – лучший бомбардир в дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма»

🌪️ Теперь Кейн – лучший бомбардир в истории дерби Северного Лондона. Он забил «Арсеналу» 11 голов.

🌪️ Кейн отдал 10-ю результативную передачу за 11 матчей АПЛ. Ни один игрок не набирал столько ассистов за меньшее количество матчей с начала сезона, кроме Месута Озила в сезоне-2015/16.

🌪️ Кейн в этом сезоне АПЛ: 11 матчей, 8 голов, 10 ассистов.