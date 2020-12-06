Харри Кейн
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#Харри Кейн #Футбол #АПЛ #Арсенал #Тоттенхэм

Кейн – лучший бомбардир в дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма»

06 декабря, 20:47

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил и отдал голевую передачу в матче с «Арсеналом».

Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Сон 13
Кейн 45
2:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон

🌪️ Теперь Кейн – лучший бомбардир в истории дерби Северного Лондона. Он забил «Арсеналу» 11 голов.

🌪️ Кейн отдал 10-ю результативную передачу за 11 матчей АПЛ. Ни один игрок не набирал столько ассистов за меньшее количество матчей с начала сезона, кроме Месута Озила в сезоне-2015/16.

🌪️ Кейн в этом сезоне АПЛ: 11 матчей, 8 голов, 10 ассистов.

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