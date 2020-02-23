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Месут Озил
№10
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Германия
Дата рождения
15 окт. 1988 (31) год
Рост
182
Вес
74
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:30
Арсенал
3 : 2
Эвертон
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 82'
Арсенал
3
Эвертон
2
минуты: 1' - 82'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:30
Арсенал
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
90'
90'
90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:30
90'
минуты: 1' - 90'
Арсенал
4
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Бернли
0 : 0
Арсенал
44'
44'
44'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
23:15
Челси
2 : 2
Арсенал
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
23:15
минуты: 1' - 55'
Челси
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 55'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Арсенал
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
15:30
Кристал Пэлас
1 : 1
Арсенал
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 70'
Кристал Пэлас
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 70'
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
23:00
Арсенал
2 : 0
Манчестер Юнайтед
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
17:00
Арсенал
1 : 2
Челси
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 76'
Арсенал
1
Челси
2
минуты: 1' - 76'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Борнмут
1 : 1
Арсенал
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:30
Арсенал
0 : 3
Манчестер Сити
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90'
9.12.2019
9 дек. 2019
пн
23:00
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
9.12.2019
9 дек. 2019
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90'
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
23:15
Арсенал
1 : 2
Брайтон & Хов
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
23:15
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Норвич Сити
2 : 2
Арсенал
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 89'
Норвич Сити
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 89'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Арсенал
2 : 2
Саутгемптон
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
Лестер Сити
2 : 0
Арсенал
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Арсенал
1 : 1
Вулверхэмптон
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:30
Арсенал
3 : 2
Астон Вилла
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:30
был в запасе
Арсенал
3
Астон Вилла
2
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:30
Уотфорд
2 : 2
Арсенал
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:30
минуты: 1' - 71'
Уотфорд
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 71'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:30
Арсенал
2 : 2
Тоттенхэм
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:30
был в запасе
Арсенал
2
Тоттенхэм
2
был в запасе