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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Огбонна 38
1:3
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Мартинелли 60
Пепе 66
Обамеянг 69
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
9 дек. 2019, 23:00 МСК
9.12.2019, 23:00 МСК
понедельник
Составы
Вест Хэм
мин
16
Нобл
Марк Нобл
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
38'
38'
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
78
30
Антонио
Майкл Антонио
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
70
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
51
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
90
25
Мартин
Давид Мартин
90
18
Форнальс
Пабло Форнальс
90
41
Райс
Деклан Райс
90
Запасные
13
Роберто
Роберто
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
26
Масуаку
Артур Масуаку
23
Диоп
Исса Диоп
15
Санчес
Карлос Санчес
37
Холланд
Натан Холланд
22
Аллер
Себастьян Аллер
Арсенал
мин
10
Озил
Месут Озил
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
69'
69'
90
34
Джака
Гранит Джака
86
1
Лено
Бернд Лено
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
3
Тирни
Киран Тирни
29
19
Пепе
Николя Пепе
66'
66'
88
11
Торрейра
Лукас Торрейра
90
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
60'
60'
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
23
Луис
Давид Луис
31
Колашинац
Сеад Колашинац
29
Гендузи
Маттео Гендузи
77
Сака
Букайо Сака
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
24
Нелсон
Рейсс Нелсон