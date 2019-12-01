Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Ирландия
Кения
США
Косово
Белоруссия
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Пукки 21
Кантвелл 45
2:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Обамеянг 29
Обамеянг 57
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
1 дек. 2019, 17:00 МСК
1.12.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
22
Пукки
Теему Пукки
21'
21'
90
19
Трибулл
Том Трибулл
90
3
Бирам
Сэм Бирам
90
24
Амаду
Ибраим Амаду
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
6
Циммерманн
Кристоф Циммерманн
90
11
Эрнандес
Онель Эрнандес
90
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
45'
45'
83
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
Запасные
21
Ферманн
Ральф Ферманн
12
Льюис
Джамаль Льюис
7
Робертс
Патрик Робертс
8
Вранчич
Марио Вранчич
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
32
Србени
Деннис Србени
Арсенал
мин
10
Озил
Месут Озил
89
23
Луис
Давид Луис
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
57'
29'
57'
29'
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
34
Джака
Гранит Джака
90
1
Лено
Бернд Лено
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
29
Гендузи
Маттео Гендузи
78
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
70
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
3
Тирни
Киран Тирни
11
Торрейра
Лукас Торрейра
77
Сака
Букайо Сака
19
Пепе
Николя Пепе
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли