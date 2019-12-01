Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Пукки 21
Кантвелл 45
2:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Обамеянг 29
Обамеянг 57
АПЛ, 14 тур

АПЛ,

14 тур

Англия
1 дек. 2019, 17:00 МСК
1.12.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
22
Пукки
Теему Пукки
21'
21'
90
19
Трибулл
Том Трибулл
90
3
Бирам
Сэм Бирам
90
24
Амаду
Ибраим Амаду
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
6
Циммерманн
Кристоф Циммерманн
90
11
Эрнандес
Онель Эрнандес
90
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
45'
45'
83
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
Запасные
21
Ферманн
Ральф Ферманн
12
Льюис
Джамаль Льюис
7
Робертс
Патрик Робертс
8
Вранчич
Марио Вранчич
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
32
Србени
Деннис Србени
Арсенал
мин
10
Озил
Месут Озил
89
23
Луис
Давид Луис
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
57'
29'
57'
29'
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
34
Джака
Гранит Джака
90
1
Лено
Бернд Лено
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
29
Гендузи
Маттео Гендузи
78
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
70
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
3
Тирни
Киран Тирни
11
Торрейра
Лукас Торрейра
77
Сака
Букайо Сака
19
Пепе
Николя Пепе
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли