Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Гослинг 35
1:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Обамеянг 64
АПЛ, 19 тур

АПЛ,

19 тур

Англия
26 дек. 2019, 18:00 МСК
26.12.2019, 18:00 МСК
четверг
Составы
Борнмут
мин
4
Гослинг
Дэн Гослинг
35'
35'
90
7
Кинг
Джошуа Кинг
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
3
Кук
Стив Кук
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
16
Кук
Льюис Кук
90
17
Стейси
Джек Стейси
90
33
Мепхам
Крис Мепхам
90
25
Симпсон
Джек Симпсон
90
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
6
Сурман
Эндрю Сурман
19
Станислас
Джуниор Станислас
22
Уилсон
Харри Уилсон
29
Биллинг
Филип Биллинг
53
Килкенни
Гэвин Килкенни
9
Соланке
Доминик Соланке
Арсенал
мин
10
Озил
Месут Озил
90
23
Луис
Давид Луис
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
64'
64'
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
34
Джака
Гранит Джака
90
1
Лено
Бернд Лено
90
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
11
Торрейра
Лукас Торрейра
90
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
90
77
Сака
Букайо Сака
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
27
Мавропанос
Костас Мавропанос
29
Гендузи
Маттео Гендузи
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
32
Смит
Эмиль Смит
19
Пепе
Николя Пепе