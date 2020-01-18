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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Мартинелли 45
1:1
Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Флек 83
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
18 янв. 2020, 18:00 МСК
18.01.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
23
Луис
Давид Луис
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
34
Джака
Гранит Джака
90
11
Торрейра
Лукас Торрейра
90
77
Сака
Букайо Сака
90
10
Озил
Месут Озил
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
19
Пепе
Николя Пепе
90
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
45'
45'
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
2
Бельерин
Эктор Бельерин
16
Холдинг
Роб Холдинг
8
Себальос
Даниэль Себальос
29
Гендузи
Маттео Гендузи
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
Шеффилд Юнайтед
мин
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
6
Бешам
Крис Бешам
90
3
Стивенс
Энда Стивенс
90
12
Иган
Джон Иган
90
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
4
Флек
Джон Флек
83'
83'
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
90
2
Балдок
Джордж Балдок
90
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
90
9
МакБарни
Оливер МакБарни
90
22
Муссе
Ли Муссе
90
Запасные
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
18
Фримен
Кирон Фримен
27
Бешич
Мухамед Бешич
23
Осборн
Бен Осборн
10
Шарп
Билли Шарп
11
Робинсон
Каллум Робинсон