Матч завершен
Арсенал
Лондон
Ляказетт 45
Обамеянг 71
2:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Эриксен 10
Кейн 40
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
1 сент. 2019, 18:30 МСК
1.09.2019, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
23
Луис
Давид Луис
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
34
Джака
Гранит Джака
90
11
Торрейра
Лукас Торрейра
90
29
Гендузи
Маттео Гендузи
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
71'
71'
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
45'
45'
90
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
19
Пепе
Николя Пепе
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
21
Чамберс
Калум Чамберс
10
Озил
Месут Озил
7
Мхитарян
Генрих Мхитарян
8
Себальос
Даниэль Себальос
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
10'
10'
90
8
Уинкс
Гарри Уинкс
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
40'
40'
90
11
Ламела
Эрик Ламела
90
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
24
Орье
Серж Орье
33
Дэвис
Бен Дэвис
20
Алли
Деле Алли
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
29
Скипп
Оливер Скипп
27
Моура
Лукас Моура