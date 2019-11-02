Матч завершен
Арсенал
Лондон
Обамеянг 21
1:1
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Хименес 76
АПЛ, 11 тур

АПЛ,

11 тур

Англия
2 нояб. 2019, 18:00 МСК
2.11.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Арсенал
мин
10
Озил
Месут Озил
90
23
Луис
Давид Луис
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
21'
21'
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
60
1
Лено
Бернд Лено
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
8
Себальос
Даниэль Себальос
90
3
Тирни
Киран Тирни
87
11
Торрейра
Лукас Торрейра
73
29
Гендузи
Маттео Гендузи
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
31
Колашинац
Сеад Колашинац
2
Бельерин
Эктор Бельерин
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
77
Сака
Букайо Сака
19
Пепе
Николя Пепе
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
71
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
9
Хименес
Рауль Хименес
76'
76'
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
29
Винагре
Рубен Винагре
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
10
Кутроне
Патрик Кутроне
7
Нету
Педру Нету