Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Россия
Нидерланды
Китай
Англия
Франция
Ирландия
США
Кения
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Ливерпуль
Эйбар
Локомотив
Ювентус
Уфа
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Пепе 8
Папастатопулос 42
2:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
1 янв. 2020, 23:00 МСК
1.01.2020, 23:00 МСК
среда
Составы
Арсенал
мин
10
Озил
Месут Озил
90
23
Луис
Давид Луис
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
42'
42'
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
82
34
Джака
Гранит Джака
90
1
Лено
Бернд Лено
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
69
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
19
Пепе
Николя Пепе
8'
8'
62
11
Торрейра
Лукас Торрейра
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
16
Холдинг
Роб Холдинг
8
Себальос
Даниэль Себальос
29
Гендузи
Маттео Гендузи
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
77
Сака
Букайо Сака
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
31
Матич
Неманья Матич
81
14
Лингард
Джесси Лингард
58
23
Шоу
Люк Шоу
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
17
Фред
Фред
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
58
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
4
Джонс
Фил Джонс
53
Уильямс
Брендон Уильямс
8
Мата
Хуан Мата
15
Перейра
Андреас Перейра
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд