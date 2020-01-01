Матч завершен
Арсенал
Лондон
Пепе 8
Папастатопулос 42
2:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 21 тур

АПЛ,

21 тур

Англия
1 янв. 2020, 23:00 МСК
1.01.2020, 23:00 МСК
среда
Составы
Арсенал
мин
10
Озил
Месут Озил
90
23
Луис
Давид Луис
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
42'
42'
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
82
34
Джака
Гранит Джака
90
1
Лено
Бернд Лено
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
69
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
19
Пепе
Николя Пепе
8'
8'
62
11
Торрейра
Лукас Торрейра
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
16
Холдинг
Роб Холдинг
8
Себальос
Даниэль Себальос
29
Гендузи
Маттео Гендузи
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
77
Сака
Букайо Сака
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
31
Матич
Неманья Матич
81
14
Лингард
Джесси Лингард
58
23
Шоу
Люк Шоу
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
17
Фред
Фред
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
58
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
4
Джонс
Фил Джонс
53
Уильямс
Брендон Уильямс
8
Мата
Хуан Мата
15
Перейра
Андреас Перейра
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд