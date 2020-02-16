Матч завершен
Арсенал
Лондон
Обамеянг 54
Пепе 57
Озил 90
Ляказетт 90
4:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
16 февр. 2020, 19:30 МСК
16.02.2020, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
96
23
Луис
Давид Луис
96
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
96
2
Бельерин
Эктор Бельерин
96
34
Джака
Гранит Джака
96
8
Себальос
Даниэль Себальос
96
77
Сака
Букайо Сака
96
10
Озил
Месут Озил
90'
90'
96
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
54'
54'
96
19
Пепе
Николя Пепе
57'
57'
96
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
96
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
31
Колашинац
Сеад Колашинац
11
Торрейра
Лукас Торрейра
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90'
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
96
28
Роуз
Дэнни Роуз
96
2
Кларк
Киран Кларк
96
18
Фернандес
Федерико Фернандес
96
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
96
23
Лазаро
Валентино Лазаро
96
42
Бенталеб
Набиль Бенталеб
96
24
Альмирон
Мигель Альмирон
96
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
96
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
96
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
96
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
20
Лежен
Флориан Лежен
5
Шер
Фабиан Шер
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
14
Хэйден
Айзек Хэйден
30
Атсу
Кристиан Атсу