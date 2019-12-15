Матч завершен
Арсенал
Лондон
0:3
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Де Брюйне 2
Стерлинг 15
Де Брюйне 40
АПЛ, 17 тур

АПЛ,

17 тур

Англия
15 дек. 2019, 19:30 МСК
15.12.2019, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Арсенал
мин
10
Озил
Месут Озил
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
1
Лено
Бернд Лено
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
19
Пепе
Николя Пепе
90
11
Торрейра
Лукас Торрейра
90
29
Гендузи
Маттео Гендузи
90
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
23
Луис
Давид Луис
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
32
Смит
Эмиль Смит
77
Сака
Букайо Сака
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
Манчестер Сити
мин
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
2'
40'
2', 40'
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
15'
15'
90
22
Менди
Бенжамин Менди
90
31
Эдерсон
Эдерсон
90
16
Родри
Родри
90
47
Фоден
Фил Фоден
90
9
Жезус
Габриэль Жезус
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
27
Канселу
Жоау Канселу
12
Анхелиньо
Анхелиньо
11
Зинченко
Александр Зинченко
50
Гарсия
Эрик Гарсия
20
Силва
Бернарду Силва
26
Марез
Рияд Марез