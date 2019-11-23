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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Ляказетт 18
Ляказетт 90
2:2
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Ингс 8
Уорд-Проус 71
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
23 нояб. 2019, 18:00 МСК
23.11.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Арсенал
мин
10
Озил
Месут Озил
90
23
Луис
Давид Луис
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
18'
90'
18', 90'
90
1
Лено
Бернд Лено
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
46
2
Бельерин
Эктор Бельерин
83
3
Тирни
Киран Тирни
90
11
Торрейра
Лукас Торрейра
83
29
Гендузи
Маттео Гендузи
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
19
Пепе
Николя Пепе
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
Саутгемптон
мин
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
1
МакКарти
Алекс МакКарти
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
86
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
71'
71'
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
9
Ингс
Дэнни Ингс
8'
8'
73
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
20
Обафеми
Майкл Обафеми
76
Запасные
28
Ганн
Ангус Ганн
3
Йошида
Мая Йошида
43
Валери
Ян Валери
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
19
Буфал
Софьян Буфал
19
Дженепо
Мусса Дженепо
7
Лонг
Шейн Лонг