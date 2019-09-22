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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Пепе 59
Чамберс 81
Обамеянг 84
3:2
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
МакГинн 20
Уэсли 60
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
22 сент. 2019, 18:30 МСК
22.09.2019, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Арсенал
мин
23
Луис
Давид Луис
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
84'
84'
90
34
Джака
Гранит Джака
72
1
Лено
Бернд Лено
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
8
Себальос
Даниэль Себальос
72
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
19
Пепе
Николя Пепе
59'
59'
90
29
Гендузи
Маттео Гендузи
90
77
Сака
Букайо Сака
46
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
21
Чамберс
Калум Чамберс
81'
10
Озил
Месут Озил
11
Торрейра
Лукас Торрейра
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
Астон Вилла
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
90
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
86
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
11
Накамба
Марвелус Накамба
85
9
Уэсли
Уэсли
60'
60'
90
17
Трезеге
Трезеге
68
7
МакГинн
Джон МакГинн
20'
20'
90
Запасные
12
Стир
Джед Стир
15
Конса
Эзри Конса
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
23
Хота
Хота
39
Дэвис
Кейнан Дэвис