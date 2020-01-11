Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Айю 54
1:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Обамеянг 12
АПЛ, 22 тур

АПЛ,

22 тур

Англия
11 янв. 2020, 15:30 МСК
11.01.2020, 15:30 МСК
суббота
Составы
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
34
Келли
Мартин Келли
90
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
7
Майер
Макс Майер
68
9
Айю
Жордан Айю
54'
54'
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
6
Данн
Скотт Данн
35
Вудс
Сэм Вудс
40
Пьеррик
Брэндон Пьеррик
20
Тосун
Дженк Тосун
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
23
Луис
Давид Луис
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
34
Джака
Гранит Джака
90
11
Торрейра
Лукас Торрейра
46
10
Озил
Месут Озил
70
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
12'
12'
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
19
Пепе
Николя Пепе
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
16
Холдинг
Роб Холдинг
29
Гендузи
Маттео Гендузи
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
77
Сака
Букайо Сака
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли