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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бернли
Бернли
0:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
2 февр. 2020, 17:00 МСК
2.02.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Бернли
мин
1
Поп
Ник Поп
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
4
Корк
Джек Корк
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Вуд
Крис Вуд
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
26
Бардсли
Филлип Бардсли
23
Питерс
Эрик Питерс
28
Лонг
Кевин Лонг
25
Леннон
Аарон Леннон
27
Выдра
Матей Выдра
12
Брэди
Робби Брэди
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
23
Луис
Давид Луис
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
2
Бельерин
Эктор Бельерин
90
34
Джака
Гранит Джака
90
29
Гендузи
Маттео Гендузи
90
77
Сака
Букайо Сака
90
10
Озил
Месут Озил
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
8
Себальос
Даниэль Себальос
11
Торрейра
Лукас Торрейра
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
19
Пепе
Николя Пепе
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа