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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Ляказетт 78
1:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
7 марта 2020, 18:00 МСК
7.03.2020, 18:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
10
Озил
Месут Озил
89
23
Луис
Давид Луис
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
34
Джака
Гранит Джака
90
19
Лено
Бернд Лено
90
4
Мари
Пабло Мари
90
8
Себальос
Даниэль Себальос
90
19
Пепе
Николя Пепе
69
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
59
77
Сака
Букайо Сака
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
2
Бельерин
Эктор Бельерин
29
Гендузи
Маттео Гендузи
69
Уиллок
Джозеф Уиллок
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
78'
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Нобл
Марк Нобл
81
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
8
Форнальс
Пабло Форнальс
87
23
Диоп
Исса Диоп
90
9
Аллер
Себастьян Аллер
90
68
Райс
Деклан Райс
90
17
Боуэн
Харрод Боуэн
90
52
Нгакия
Жереми Нгакия
90
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
28
Соучек
Томаш Соучек