Матч завершен
Арсенал
Лондон
Нкетиа 27
Обамеянг 33
Обамеянг 46
3:2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Калверт-Льюин 1
Ришарлисон 45
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
23 февр. 2020, 19:30 МСК
23.02.2020, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
23
Луис
Давид Луис
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
18
2
Бельерин
Эктор Бельерин
90
34
Джака
Гранит Джака
90
8
Себальос
Даниэль Себальос
76
10
Озил
Месут Озил
82
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
33'
46'
33', 46'
90
19
Пепе
Николя Пепе
90
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
27'
27'
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
11
Торрейра
Лукас Торрейра
29
Гендузи
Маттео Гендузи
77
Сака
Букайо Сака
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
13
Мина
Йерри Мина
90
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
59
8
Делф
Фабиан Делф
82
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
1'
1'
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
60
7
Ришарлисон
Ришарлисон
45'
45'
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
5
Кин
Майкл Кин
21
Гомеш
Андре Гомеш
20
Бернард
Бернард
26
Дэвис
Том Дэвис
27
Кен
Мойзе Кен