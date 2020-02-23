Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Россия
Нидерланды
Китай
Англия
Франция
Ирландия
США
Кения
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Ливерпуль
Эйбар
Локомотив
Ювентус
Уфа
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Нкетиа 27
Обамеянг 33
Обамеянг 46
3:2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Калверт-Льюин 1
Ришарлисон 45
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
23 февр. 2020, 19:30 МСК
23.02.2020, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
23
Луис
Давид Луис
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
18
2
Бельерин
Эктор Бельерин
90
34
Джака
Гранит Джака
90
8
Себальос
Даниэль Себальос
76
10
Озил
Месут Озил
82
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
33'
46'
33', 46'
90
19
Пепе
Николя Пепе
90
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
27'
27'
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
11
Торрейра
Лукас Торрейра
29
Гендузи
Маттео Гендузи
77
Сака
Букайо Сака
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
13
Мина
Йерри Мина
90
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
59
8
Делф
Фабиан Делф
82
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
1'
1'
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
60
7
Ришарлисон
Ришарлисон
45'
45'
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
5
Кин
Майкл Кин
21
Гомеш
Андре Гомеш
20
Бернард
Бернард
26
Дэвис
Том Дэвис
27
Кен
Мойзе Кен