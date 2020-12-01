Российские клубы пять лет не выходят в плей-офф Лиги чемпионов

🔴 У «Зальцбурга» четыре очка, у «Локо» – три. В последнем туре «Локомотив» сыграет с «Баварией». «Зальцбург» проведет матч с «Атлетико», в котором определится второй участник плей-офф из группы А.

🔴 Шансы на плей-офф Лиги чемпионов раньше потеряли «Краснодар» и «Зенит», но все три российских клуба претендуют на попадание в плей-офф Лиги Европы.

🔴 Последний раз российский клуб играл в 1/8 ЛЧ в 2016 году, когда «Зенит» дважды уступил «Бенфике».