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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Локомотив #Краснодар

Российские клубы пять лет не выходят в плей-офф Лиги чемпионов

01 декабря, 23:20

«Локомотив» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов проиграл «Зальцбургу» (1:3) и потерял шансы выйти в плей-офф.

Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 79
1:3
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Бериша 28
Бериша 41
Адейеми 81

🔴 У «Зальцбурга» четыре очка, у «Локо» – три. В последнем туре «Локомотив» сыграет с «Баварией». «Зальцбург» проведет матч с «Атлетико», в котором определится второй участник плей-офф из группы А.

🔴 Шансы на плей-офф Лиги чемпионов раньше потеряли «Краснодар» и «Зенит», но все три российских клуба претендуют на попадание в плей-офф Лиги Европы.

🔴 Последний раз российский клуб играл в 1/8 ЛЧ в 2016 году, когда «Зенит» дважды уступил «Бенфике».

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