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«Марсель» выиграл в Лиге чемпионов впервые за 14 матчей. Из группы в плей-офф вышел «Порту»
02 декабря, 00:55
Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марселем» и «Олимпиакосом» закончился со счетом 2:1. В параллельной игре «Порту» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0) и вышел в 1/8 финала.
🔷 «Марсель» впервые за пять матчей забил гол (и пропустил 10). Это дважды с пенальти сделал Димитри Пайет.
🔷 «Марсель» впервые за 14 матчей Лиги чемпионов не проиграл. Последний раз он побеждал в Лиге чемпионов в марте-2012, когда в первом матче 1/8 финала обыграл «Интер» (1:0).
🔷 13 поражений подряд – антирекорд Лиги чемпионов. До этого 12 матчей подряд проигрывал «Андерлехт».
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