«Марсель» выиграл в Лиге чемпионов впервые за 14 матчей. Из группы в плей-офф вышел «Порту»

🔷 «Марсель» впервые за пять матчей забил гол (и пропустил 10). Это дважды с пенальти сделал Димитри Пайет.

🔷 «Марсель» впервые за 14 матчей Лиги чемпионов не проиграл. Последний раз он побеждал в Лиге чемпионов в марте-2012, когда в первом матче 1/8 финала обыграл «Интер» (1:0).

🔷 13 поражений подряд – антирекорд Лиги чемпионов. До этого 12 матчей подряд проигрывал «Андерлехт».