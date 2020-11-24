Артем Дзюба
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Дзюба забил «Лацио». Это его первый гол в этом сезоне Лиги чемпионов
вчера, 23:26
В матче четвертого тура «Зенит» играет против «Лацио». На 25-й минуте Артем Дзюба забил свой первый гол в Лиге чемпионов-2020/21. К тому моменту «Зенит» проигрывал со счетом 0:2.
⚽️ В этом сезоне Дзюба провел в Лиге чемпионов три матча и сделал одну голевую передачу. Игра с «Лацио» – четвертая.
⚽️ Дзюба – лучший бомбардир РПЛ. Он забил семь голов за 13 матчей.
⚽️ За четыре матча ЛЧ «Зенит» забил три гола.
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