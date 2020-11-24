Дзюба забил «Лацио». Это его первый гол в этом сезоне Лиги чемпионов

⚽️ В этом сезоне Дзюба провел в Лиге чемпионов три матча и сделал одну голевую передачу. Игра с «Лацио» – четвертая.

⚽️ Дзюба – лучший бомбардир РПЛ. Он забил семь голов за 13 матчей.

⚽️ За четыре матча ЛЧ «Зенит» забил три гола.