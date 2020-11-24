Артем Дзюба
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#Артем Дзюба #Футбол #Лига чемпионов #Зенит #Лацио

Дзюба забил «Лацио». Это его первый гол в этом сезоне Лиги чемпионов

вчера, 23:26

В матче четвертого тура «Зенит» играет против «Лацио». На 25-й минуте Артем Дзюба забил свой первый гол в Лиге чемпионов-2020/21. К тому моменту «Зенит» проигрывал со счетом 0:2.

Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 3
Пароло 22
Иммобиле 55
3:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 25

⚽️ В этом сезоне Дзюба провел в Лиге чемпионов три матча и сделал одну голевую передачу. Игра с «Лацио» – четвертая.

⚽️ Дзюба – лучший бомбардир РПЛ. Он забил семь голов за 13 матчей.

⚽️ За четыре матча ЛЧ «Зенит» забил три гола.

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