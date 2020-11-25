Артем Дзюба
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Зенит
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#Артем Дзюба #Футбол #Лига чемпионов #Зенит

Дзюба – лучший русский бомбардир в истории ЛЧ. Он забил девять голов

час назад

Как выглядит тройка лидеров:

  1. Артем Дзюба – 9 голов
  2. Андрей Тихонов – 8 голов
  3. Алан Дзагоев – 7 голов

Единственный гол в Лиге чемпионов сезона-2020/21 Дзюба забил в матче с «Лацио». «Зенит» проиграл со счетом 1:3.

В сезоне-2015/16 Дзюба забил в Лиге чемпионов шесть голов. В сезоне-2019/20 – еще два.

Считаются только голы в основной стадии турнира. Там Дзюба провел 23 матча. Еще у него есть гол за «Спартак» в квалификационном раунде в августе 2008-го.

«Зенит» лишился шансов на плей-офф ЛЧ

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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