Дзюба – лучший русский бомбардир в истории ЛЧ. Он забил девять голов

Как выглядит тройка лидеров:

Единственный гол в Лиге чемпионов сезона-2020/21 Дзюба забил в матче с «Лацио». «Зенит» проиграл со счетом 1:3.

В сезоне-2015/16 Дзюба забил в Лиге чемпионов шесть голов. В сезоне-2019/20 – еще два.

Считаются только голы в основной стадии турнира. Там Дзюба провел 23 матча. Еще у него есть гол за «Спартак» в квалификационном раунде в августе 2008-го.

«Зенит» лишился шансов на плей-офф ЛЧ