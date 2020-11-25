Артем Дзюба
Лига чемпионов
Футбол
Зенит
Дзюба – лучший русский бомбардир в истории ЛЧ. Он забил девять голов
час назад
Как выглядит тройка лидеров:
- Артем Дзюба – 9 голов
- Андрей Тихонов – 8 голов
- Алан Дзагоев – 7 голов
Единственный гол в Лиге чемпионов сезона-2020/21 Дзюба забил в матче с «Лацио». «Зенит» проиграл со счетом 1:3.
В сезоне-2015/16 Дзюба забил в Лиге чемпионов шесть голов. В сезоне-2019/20 – еще два.
Считаются только голы в основной стадии турнира. Там Дзюба провел 23 матча. Еще у него есть гол за «Спартак» в квалификационном раунде в августе 2008-го.
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